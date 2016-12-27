В Иглинском районе Башкирии открылся первый многофункциональный центр творчества и культуры Фото: администрация Иглинского района







В Иглинском районе Башкирии открылся первый многофункциональный центр творчества и культуры Фото: администрация Иглинского района

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Долгожданный подарок к Новому году получили жители села Балтика. Здесь открылся многофункциональный сельский клуб, где могут найти себе занятие любители активного отдыха, молодые и будущие мамы, воспитанники различных творческих студий, школьники и даже самые маленькие «балтийцы».

Подобный центр первый в Иглинском районе. После масштабного ремонта при сельском клубе начали функционировать звукозаписывающая студия, танцевальный, фитнес и тренажерные залы, игровая комната. Все кабинеты оборудованы компьютерами, приобретена и установлена профессиональная аппаратура для записи не только отдельных вокалистов, но и больших песенных коллективов.

«Деньги на ремонт клуба были выделены из районного и республиканского бюджетов. Центр оправдал наши надежды, теперь этот опыт нужно переносить в другие сельские клубы», — подчеркнул глава администрации муниципалитета Гафуан Шайхутдинов.

«Башкортостан стал богаче еще на один клубный центр», — сказала на церемонии открытия заместитель генерального директора по творческой деятельности Республиканского центра народного творчества Нафиса Тулыбаева. По ее словам, всего в России открыто около двух тысяч подобных многофункциональных центров культуры.