В Уфе назвали лучший автосервис столицы-2016 Фото: Олег Яровиков В Уфе назвали лучший автосервис столицы-2016 Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе назвали победителей открытого ежегодного конкурса «Лучший автосервис столицы». В его рамках в столице республики провели несколько конкурсов профмастерства.

Главная цель конкурса — повышение уровня обслуживания населения автосервисами.

По словам организаторов конкурса, количество предприятий и организаций, претендующих на знание «Лучший автосервис столицы» растет с каждым годом. В этом году в конкурсах профессионального мастерства участвовали более 200 предприятий Уфы, Стерлитамака, Иглинского, Чишминского районов и Татарстана.

Как отметил на церемонии награждения победителей замглавы администрации Уфы Ильдар Хасанов, услуги автосервисов — одни из самых динамично развивающихся в сфере обслуживания населения.

В настоящее время с башкирской столице насчитывается порядка 700 предприятий, оказывающих услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Так, победителем в номинации «Лучший специалист по кузовному ремонту» признан автосервис «Сервистехцентр» из Демского района Уфы. В номинации «Лучший регулировщик топливной аппаратуры дизелей» — автосервис «Евродизель» из Кировского района Уфы.

Лучшим автомаляром года признано ООО «Ак Мастер» из Кировского района Уфы. Лучшим автомойщиком — ИП «Акберов Р.Р.» из Ленинского района.

Победителем номинации «Лучший шиномонтажник»-2016 стало ООО «Ак Мастер» из Кировского района Уфы.

В номинации «Лучший диагност дизельных двигателей автомобилей» победило ООО «Мастер Дизель» из Ленинского района Уфы.

Лучшим специалистом года по диагностике электронной системы управления двигателей признан ИП «Степанов А.А.» из Иглинского района.

В номинации «Лучший кузовной сервис» победило «МС Моторс», официальный дилер «Шкода» (Калининский район Уфы), в номинации «Специализированный сервис» в категории «Лучшая автомойка» — автомоечный комплекс «Высший пилотаж» (Кировский район Уфы).

Лучшим специализированным сервисом-2016 признано ООО «Автотехсервис» из Ленинского района.

Победителем в номинации «Лучший универсальный сервис» стало ООО «Автос» из Калининского района Уфы.

В номинации «Фирменный сервис» — «Автопремьер-М», официальный дилер «Nissan» (Калининский район).

Ознакомиться с полным списком победителей и призеров конкурса-2016 можно на сайте администрации Уфы.