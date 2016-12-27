Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.90 ↑

EUR 63.72 ↓

27 декабря Вторник

Уфа   °

В Башкирии проходят предновогодние встречи с талантливыми школьниками

ОБЩЕСТВО

В Башкирии проходят предновогодние встречи с талантливыми школьниками

Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии проходят предновогодние встречи с талантливыми школьниками

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах и районах Башкортостана в эти дни проходят предновогодние встречи с талантливыми школьниками, преуспевшими в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни.

В Туймазинском районе такие предновогодние встречи главы администрации района с талантливыми школьниками стали доброй ежегодной традицией.

Во Дворце детского и юношеского творчества города Туймазы на ярком новогоднем представлении с любимыми сказочными героями собрались 250 юных дарований. Гостей праздника особенно впечатлили современные спецэффекты и, конечно же, сладкие призы.

Глава администрации района Айдар Суфиянов поздравил школьников с наступающим Новым годом и долгожданными зимними каникулами. Он отметил, что юные туймазинцы достойно представляют район на республиканском, всероссийском и международном уровнях, становясь победителями и призерами престижных олимпиад, конференций, конкурсов и соревнований.

В этом году особенно отличилась лауреат международного конкурса «Таланты мира» шестиклассница из СОШ села Тюменяк Азалия Гизатуллина. Юный исследователь, призер международной научно-практической конференции, ученик четвертого класса СОШ №7 города Туймазы Адэм Ахмадишин вошел в сотню лучших учеников России, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: Новый год,образование,талантливые школьники
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть