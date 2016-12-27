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27 декабря Вторник

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В Башкирии утвержден план мероприятий Года экологии

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На заседании Президиума Правительства Башкортостана утвержден план мероприятий по проведению в республике Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

«В Российской Федерации и Республике Башкортостан 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Министерством проведена большая работа по формированию плана тематических мероприятий, направленных, в том числе, на привлечение внимания общества к проблемам экологии, необходимости охраны окружающей среды и развития особо охраняемых природных территорий», — подчеркнул министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев.

По его словам, план включает более 100 мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха, водных объектов, недропользования, растительного и животного мира, а также повышения экологической культуры населения.

Как сообщили в пресс-службе Правительства республики, в течение 2017 года будут реализованы крупные проекты промышленных предприятий в области защиты окружающий среды. Среди них — реконструкция очистных сооружений основной промышленной площадки «Газпром нефтехим Салават», реконструкция комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим», строительство установки очистки сульфидно-щелочных стоков завода «Мономер» и нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефтехим Салават».

Теги: Год экологии
 
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