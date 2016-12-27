Удостоенного международной премии башкирского писателя Марселя Салимова наградили японской медалью Фото: Вадим Громов









Удостоенного международной премии башкирского писателя Марселя Салимова наградили японской медалью Фото: Вадим Громов

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Анатолий Александров, Лейла Аралбаева/.

В Москве прошла церемония награждения писателей, которые добились выдающихся творческих достижений в текущем литературном году. По приглашению правления Интернационального союза писателей и журналистов в столицу приехали известные мастера пера из регионов России и стран ближнего зарубежья. Среди почетных гостей — наш земляк, лауреат многих международных и российских литературных премий и конкурсов Марсель Салимов (Мар. Салим).

Как сообщало агентство «Башинформ», знаменитый башкирский сатирик по итогам года признан одним из лауреатов Международной премии имени Владимира Гиляровского. В торжественной обстановке ему вручены удостоверение и знак этой престижной литературной награды.

Здесь же лауреат награжден японской медалью имени Мацуо Басё за победу в международном конкурсе, носящем имя великого поэта Страны восходящего солнца. Ранее он был удостоен диплома международного литературного конкурса имени Мацуо Басё за свои стихи на японском языке.

Председатель правления Интернационального союза писателей и журналистов Александр Гриценко, вручая юмористу специально изготовленную в Японии медаль, пошутил: «Не знаю, что тут написано по-японски, но медаль очень красивая». На что Мар. Салим ответил: «Мои японские друзья в Уфе скажут мне, что означают эти иероглифы», — и рассказал о творческой встрече с будущими звездами балета в Башкирском хореографическом колледже имени Рудольфа Нуреева.

Башкирский юморист прочитал переведенные им на башкирский и татарский языки хокку Мацуо Басё. Это не первый подобный случай в творческой жизни именитого юмориста. В свое время Марсель Салимов передал деньги премии Правительства РБ имени Шагита Худайбердина Дому-музею выдающегося государственного деятеля на его родине, в Кугарчинском районе республики.