Юный исследователь из Башкирии занял первое место на Фестивале наук «Путь к Олимпу» в «Артеке»

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Представитель Башкортостана достойно выступил на Фестивале наук «Путь к Олимпу» в Международном детском центре «Артек». Ученик уфимской школы №112 Дмитрий Иванов занял первое место в конкурсе чтецов, проводимом в рамках фестиваля. Он читал стихотворение А.С. Пушкина «Клеветникам России».

Как рассказал педагог мальчика, слушателей поразило как мастерство чтеца, так и актуальность произведения. Кроме того, в рамках фестиваля прошла Всероссийская конференция «Малая академия наук в Артеке». Участники провели публичную защиту проектов, а члены жюри подвергли работы внешней экспертизе. По итогам конференции Дмитрий Иванов занял второе место и был награжден серебряной медалью.

Юный исследователь из Башкортостана является обладателем золотой медали имени Менделеева, победителем Всероссийского фестиваля «Леонардо» и других научных форумов. В 2016 году он стал обладателем Городской общественной премии «Достояние столицы», за успехи в научной деятельности дважды был награжден путевками в «Артек».