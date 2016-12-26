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26 декабря Понедельник

Уфа   °

В Башкирии усилят охрану территории бывшей воинской части в Урмане

ОБЩЕСТВО

В Башкирии усилят охрану территории бывшей воинской части в Урмане Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии усилят охрану территории бывшей воинской части в Урмане Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодняшнее оперативное совещание в Правительстве Башкортостана началось с минуты молчания в память о погибших 25 декабря в авиакатастрофе над Черным морем.

«26 декабря объявлено в России днем общенационального траура, — сказал Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов. — В результате авиакатастрофы самолета Ту-154 Минобороны погибли 92 человека. И у нас в республике минувшие выходные не обошлись без жертв. В субботу, 24 декабря, в селе Урман Иглинского района на территории бывшей воинской части в результате взрыва неутилизированных боеприпасов погибли двое местных жителей».

Вице-премьеру Правительства РБ Марату Магадееву поручено подготовить новое обращение в федеральные органы власти с тем, чтобы усилить охрану территории бывшей воинской части от несанкционированного проникновения на объект, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

Теги: Правительство РБ,безопасность,память
 
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