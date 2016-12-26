Архив печати: о башкирском мёде, лучшем в СССР Фото: Книжная палата РБ Архив печати: о башкирском мёде, лучшем в СССР Фото: Книжная палата РБ

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Лозунг «Башкирский мёд — лучший в СССР!» и приветствие Сталину вылепят из воска и мёда башкирские пчелы для выставки в Москве. В 1936 году в предновогоднем выпуске газеты «Красная Башкирия» рассказывается о подготовке к всесоюзной экспозиции и достижениях местной пчеловодческой техники. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

На всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве у башкирского пчеловодства будет отдельный павильон, сообщает газета 30 декабря. Уже с весны передовые колхозные пасеки начали готовить экспонаты, теперь соревнуются на лучшее проведение зимовки.

«Башкирский мёд — лучший в СССР!» — такой лозунг вылепят из воска и мёда пчелы на пасеке колхоза «Тор» Мелеузовского района. В диаграмме из воска и меда, сделанной пчелами по особому трафарету, будет показан рост пасеки и ее доходность. За два года прирост пчелосемей в этом хозяйстве составил 127 процентов, отмечается в публикации.

В Иглинском районе в работе применялись все достижения передовой пчеловодческой техники. Колхоз «Бривайс Арайс» приготовил для выставки «огромные сосуды с чистым липовым медом, оформленные в виде диаграммы, показывающей рост пасеки». Слова — фигурные соты с медом «Привет великому Сталину!» — также вылепят пчелы, сообщает издание. Местный пчеловод Адольф Ломан повезет в Москву пчелосемью-рекордистку, которая ежегодно дает до 141 килограмма меда.

Башпчелоуправление на всесоюзной выставке покажет короткометражный фильм «Башкирский липовый мёд», а также большой герб СССР и орден Ленина, сделанные из воска и мёда.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.