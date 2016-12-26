В Уфе подводят итоги года в сфере недвижимости Фото: открытый источник В Уфе подводят итоги года в сфере недвижимости Фото: открытый источник

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе специалисты рынка недвижимости подводят итоги. По данным агентства «Эксперт», на уфимском вторичном рынке год завершается на уровне средней цены в 58,2 тысячи рублей за квадратный метр. Это на пять процентов ниже, чем в начале года, и на 17 процентов ниже максимума, отмечает руководитель агентства Елена Андреева. «Активность на рынке средняя, она поддерживается небольшим снижением цен и ставок по ипотеке. Вопреки ожиданиям, снижение ипотечных ставок вряд ли развернется в новый тренд. Другими словами, не стоит ожидать роста цен на вторичном рынке жилья — покупательная способность населения остается ограниченной», — отметила риэлтор.

На рынке новостроек год заканчивается на средней цене «квадрата» около 60 тысяч рублей с учетом элитного жилья. «В сознании потребителей рынок новостроек должен быть доступнее, чем «вторичка», и основная зона спроса, также, как средняя цена реальных сделок, находится на уровне 54-55 тысяч рублей за «квадрат». Именно к этим ценам приводят основные акции застройщиков», — пояснила Андреева.

Также спрос на новостройки в этом году подстегивала продолжающаяся программа господдержки. Однако в следующем году она закончится, поэтому, скорее всего, определенная доля потребителей перенесет свой интерес на вторичный рынок, тем более что ставки по ипотеке будут примерно одинаковыми и в том, и в другом сегменте, полагает эксперт.

«На рынке новостроек в этом году наблюдалось небольшое повышение цен, потому что здесь действует фактор себестоимости. Скорее всего, эта тенденция продолжится, так что вряд ли стоит ожидать снижения цен. Единственно, что может оказать влияние — это появление новых масштабных проектов на стадии начала строительства или появление большой зоны застройки социального жилья», — считает Елена Андреева.