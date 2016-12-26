В Уфе Детская театральная студия поставила пьесу Ярославы Пулинович

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УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Детская театральная студия «Самрау» при Башкирском театре драмы имени М. Гафури в предновогодние дни показала очередной творческий отчет. Моноспектакль «Наташина мечта» Ярославы Пулинович в постановке Ильсура Казакбаева исполнила Энже Сагидуллина. Художественный руководитель театра Олег Ханов назвал спектакль серьезной заявкой на творческое будущее.

В театрализованном концерте приняли участие все юные артисты. Здесь были веселые заводные песни (педагог Диляра Идельбаева), тренинг по сценической речи (педагог Суфия Курбангалеева), зажигательные танцы чарльстон, рок-н-ролл, «Паучок» (педагог Урал Аминов), смешные этюды с использованием сценического движения и боя (педагог Руслан Хайсаров).

«Родители были в восторге. Многие признались, что детям «Самрау» дает очень многое — позволяет раскрываться, убирает зажимы. Дети превращаются в лидеров, начинают хорошо говорить и формулировать свои мысли, да и просто все заражаются театром, — рассказала руководитель проекта Зиля Сагадеева. — Многие воспитанники «Самрау» уже выступают на сцене с профессиональными артистами, задействованы во многих спектаклях театра. Например, Ильназар Ахметьянов занят в 10 спектаклях».

Следующий показ Детской театральной студии «Самрау» при БГАТД им. М. Гафури состоится в конце учебного года.