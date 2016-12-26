БГПУ им. М. Акмуллы вошел в число 20 лучших вузов национального рейтинга востребованности Фото: Олег Яровиков БГПУ им. М. Акмуллы вошел в число 20 лучших вузов национального рейтинга востребованности Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы занял 17 строчку в Национальном рейтинге вузов России. Рейтинг показывает востребованность учебных заведений со стороны российской экономики. Он был представлен проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».

В исследование вошли 446 вузов из 82 регионов. Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта.

Как отметила руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина, исследование показало, что в российских регионах можно получить не менее востребованное образование, чем в столице. Вместе с тем, по словам эксперта, в современных условиях вузам необходимо максимально разворачиваться в сторону рынка труда и работодателя, строить серьезную профориентационную работу со старшеклассниками.

Министерство образования и науки наделило статусом опорного гуманитарного вуза Российской Федерации Башкирский государственный педагогический университет. В БГПУ ведется разработка научно-методического сопровождения образовательных программ по изучению русского языка за рубежом; популяризация истории России, русского языка и культуры в стране и за ее пределами; организация образовательно-просветительских экспедиций в зарубежные страны или регионы РФ.