Башкирия получила право на проведение мероприятий «Форсайт навигации» Агентства стратегических инициатив

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостан в составе межрегиональной команды, куда входят Пермский край и Удмуртия, получил право на проведение в 2017 году мероприятий «Форсайт-навигации». Ее организатором является Агентство стратегических инициатив.

В числе победителей также команды Якутска, Санкт-Петербурга, Томска и Московской области. В общей сложности в АСИ было подано порядка 40 заявок от регионов. Защита лучших проектов проводилась в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Башкортостана.

Мероприятия «Форсайт-навигации» пройдут с мая по август следующего года с полным соблюдением организационной формы, методики и фирменного стиля «Форсайт-флота», который проводился Агентством в 2012-2016 годах. Проект позволяет тиражировать накопленные АСИ лучшие практики совместной проектной работы на основе методологии Rapid Foresight — интеллектуальной технологии совместного проектирования будущего и договоренности о его реализации.

С помощью «Форсайт-навигации» региональные команды, в составе которых представители органов власти, бизнеса, образования, смогут провести быстрые эксперименты по поиску и созданию «модели притяжения талантов», новых социальных институтов и организационных форм, объединяющих эти институты.