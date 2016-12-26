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26 декабря Понедельник

Уфа   °

В России введен запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России вступил в силу запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Информация об этом опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора. Главный санитарный врач страны ввел запрет в рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения Председателя Правительства Дмитрия Медведева.

Согласно документу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Исключение составляют только парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.

Теги: спиртосодержащая продукция
 
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