В Уфе назвали победителей молодежного фестиваля «Йэшлек шоу-2016»

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе завершился Республиканский молодежный фестиваль «Йэшлек шоу-2016». Первое место завоевали Гальсар Байгускарова из Уфы и Саит Саитгалин из Салаватского района. Второе место поделили группа «Матур ҡыҙҙар» и Денис Ильчинбаев из Уфы. Третье место получили Динислам Сафин (Сибай) и Ильзира Кудашева (Уфа). Победительницей в номинации «Надежда» стала Зульхиза Акбулатова (Баймакский район). Работа RNT была признана лучшей в номинации «Лучший клип». Певцом года стал Ильнур Рамазанов, а певицей года — Айгуль Аминева. Тагир Асадуллин назван лучшим в номинации «Песня года», Сабина Кучаева — «Лучший голос года». Также был определено «Мероприятие года», в этой номинации победило шоу «Сәләм, студент».

Мастерство конкурсантов молодежного фестиваля оценивало компетентное жюри, председателем которого был известный композитор Урал Идельбаев. В составе жюри работали продюсер и композитор Риф Арслан, певец, солист филармонии Айгиз Ханов, генеральный директор ООО «Электролайн», спонсор фестиваля Айгуль Хужина, популярные исполнители Зилия Бахтиева и Раиль Уметбаев, главный редактор телеканала «Туган тел» Айгуль Ахмадеева.

«Йэшлек-шоу» — один из успешных музыкальных проектов Башкортостана. Шоу проводится с 1992 года и с каждым годом расширяет свою географию. Фестиваль в этом году собрал 14 участников из Баймакского, Абзелиловского, Ишимбайского, Салаватского, Зилаирского районов, городов Уфа, Сибай, Челябинской области. Особенностью конкурса этого года стало то, что участники работали под наставничеством известных звезд эстрады. Наряду с дебютантами на сцене выступили популярные на башкирской эстраде исполнители Тагир Асадуллин, Ильнур Рамазанов, МС Баш, Ринат Рамазанов, Зилия Бахтиева, Ямиль Баймурзин.