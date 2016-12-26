В Башкирии в северо-восточном субрегионе упал товарооборот Фото: Госкомторговли РБ В Башкирии в северо-восточном субрегионе упал товарооборот Фото: Госкомторговли РБ

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В северо-восточном субрегионе Башкортостана, куда входят восемь муниципалитетов, прошло выездное совещание по вопросу реализации программ социально-экономического развития на 2017-2020 годы. Провел его вице-премьер Правительства республики Ирек Мухаметдинов. В частности, обсуждалось состояние сферы торговли и услуг. Как сообщили в Госкомторговли РБ, на долю северо-востока приходится лишь 1,07 процента республиканского розничного товарооборота. В пяти из восьми районов наблюдается отрицательная динамика оборота розницы.

В ведомстве предложили такие меры стимуляции, как активное подключение субрегиона к реализации программы «Продукт Башкортостана» и формирование производителями собственной розничной сети. На сегодня правом пользования брендом пользуются семь предприятий субрегиона, их может быть больше, отметила руководитель Госкомторговли РБ Гузэль Асылова.

Другой вариант — объединение небольших и средних товаропроизводителей в производственно-сбытовые кооперативы вокруг сырьевой зоны, единых хранилищ, перерабатывающих производств.

Также следует дальше развивать так называемые упрощенные формы торговли. На северо-востоке в уходящем году состоялась 281 ярмарка с 752 торговыми местами. В 2015 году было 252 ярмарки с 586 местами.

На территории субрегиона постоянно действуют шесть рынков, в Караидельском и Нуримановском рынки отсутствуют. Нормативы обеспеченности торговыми объектами не выполняются по книжным магазинам, общепиту и даже продовольственным товарам. Наблюдается снижение числа предпринимателей, работающих в сфере торговли. Их можно поддержать, например, с помощью муниципальных программ «Стартап», предусматривающих поддержку в размере до 500 тысяч рублей. Именно малые торговые форматы обеспечивают самозанятость граждан и являются самыми распространенными стартовыми площадками для начинающих предпринимателей, подчеркнула глава Госкомторговли республики.