На Ямале возобновили выпуск газеты на башкирском языке

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Редакция издания «Милләт нуры» («Свет нации») возобновляет работу на Ямале. Выпуск этой общественно-политической газеты актуален, поскольку немало башкир уезжает из Башкортостана на Крайний Север на заработки.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают 8289 башкир. Это чуть более полутора процентов всех жителей автономного округа. В условиях проживания вдали от Башкортостана сложно сохранить культуру и язык. На Ямале национально ориентированных изданий нет.

Как сообщает пресс-служба Исполкома Всемирного курултая башкир, еще во время первых выпусков «Милләт нуры» по реакции читателей было видно, что им приятно держать в руках бумажное издание на родном языке. Особенно показательным стало активное участие жителей в наполнении четвертой полосы, где печатались поздравления родных и знакомых на башкирском языке.

Возобновленное издание мало чем отличается от первоначального. Первая и вторая полосы содержат самые важные новости, интервью с интересными людьми, статьи на актуальные темы. Эта информация выходит на русском языке, а третья и четвертая полосы — на башкирском. На страницах газеты жители автономного округа смогут также публиковать собственные произведения, стихотворения. «Милләт нуры» будет подробно освещать работу курултая башкир Ноябрьска, а также башкирских общественных организаций городов Ямала.

Религия — еще одна серьезная тема, которой будет уделяться внимание на страницах газеты. В вопросах ислама редакция намерена сотрудничать с представителями официальных духовных образований округа и муниципалитетов, подконтрольных Центральному духовному управлению мусульман России. В издании планируется размещение материалов об исламских праздниках, обрядах.