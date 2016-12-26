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26 декабря Понедельник

Уфа   °

В Башкирии в связи с трауром отменены все развлекательные мероприятия

КУЛЬТУРА

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня, 26 декабря, в Башкирии все учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия в связи с общенациональным трауром. Об этом сообщает Министерство культуры республики.

«Отмена касается как концертно-зрелищных мероприятий, так и новогодних детских представлений», — уточнила пресс-секретарь ведомства Олеся Мельникова.

День траура по погибшим объявлен в результате авиакатастрофы Ту-154. Накануне российский самолет, летевший из Сочи в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека. В результате страшной трагедии погибли артисты Ансамбля имени Александрова во главе с художественным руководителем, известным дирижером, генерал-лейтенантом Валерием Халиловым, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты Первого телеканала, НТВ и «Звезды».

Теги: день траура
 
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