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26 декабря Понедельник

Уфа   °

В Башкирии идет подготовка к юбилею Духовного управления мусульман

ОБЩЕСТВО

В Башкирии идет подготовка к юбилею Духовного управления мусульман Фото: Олег Яровиков

В Башкирии идет подготовка к юбилею Духовного управления мусульман Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Башкортостане началась подготовка к празднованию 100-летия со дня образования Духовного управления мусульман республики. В Уфе состоялось первое заседание организационного комитета.

Вековой юбилей будет отмечаться в декабре 2017 года. Как отметили участники заседания, появление своего управления мусульман стало своеобразной духовной скрепой башкирского народа, которая и сегодня позволяет сохранять и приумножать язык, традиции, культуру и обычаи. Было отмечено, что организационный комитет возьмет на себя роль координатора различных структур, задействованных в подготовке юбилея. Муфтий, председатель ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин был избран руководителем оргкомитета. В план торжественных мероприятий включено проведение научно-практических конференций, различных выездных семинаров, встреч с молодежью, сообщил научный сотрудник МНИЦ РМО БГПУ, кандидат философских наук Зуфар Тимербулатов.

Теги: праздники,ислам,религия
 
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