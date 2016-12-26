«Салават Юлаев» до конца сезона взял в нападение чеха Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» до конца сезона взял в нападение чеха Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Салават Юлаев» приобрел за денежную компенсацию у хорватского «Медвешчака» центрального нападающего из Чехии Томаша Мертла.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, Мертлу 30 лет, большую часть своей карьеры он провел в национальном чемпионате, где завоевал бронзовые медали сезона 2007/08 в составе «Ческе Будейовице».

В «Медвешчак» Мертл перешел летом 2015 года. В КХЛ Томаш сыграл 98 матчей и набрал 46 (18+28) очков. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.