В Башкирии проходят парады Дедов Морозов Фото: Любовь Белова



В Башкирии проходят парады Дедов Морозов Фото: Любовь Белова

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В канун Нового года в городах и районах Башкортостана проходят парады Дедов Морозов. Одними из первых это действо организовали жители города Благовещенска.

Во втором микрорайоне города дети с родителями стали участниками театрализованного представления, где вместе со сказочными героями помогли Деду Морозу найти его валенки. После этого экипированный волшебник зажег им новогоднюю елку. Интересная игровая программа состоялась и на ледяной площадке в микрорайоне Низа. Веселили собравшихся в этих местах и сотрудники центра молодежных инициатив, которые приезжали сюда на «волшебном» автобусе. Игры, конкурсы, танцевальные флешмобы в их исполнении, никого не оставили равнодушными.

Вечером на главной городской елке прошел традиционный парад Дедов Морозов и награждение победителей конкурса «Деды Морозы — на старт!». Более двух десятков седовласых старцев соревновались за звание лучшего. Театрализация, исполнение новогодних хитов в разных стилях от традиционного до рэп, танцы — всё это продемонстрировали современные Деды Морозы. Главный Дедушка Мороз праздника, воодушевленный таким примером, тряхнул стариной и показал мастер-класс — исполнил танец в стиле брейк-данс.

Дипломы пяти лучшим волшебникам вручил глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов. Первое место по итогам соревнований досталось Динару Набиуллину (СОШ №5), второе — Павлу Красноперову (детский сад №6), третье — Денису Шарафутдинову (СОШ села Ильина Поляна), четвертое и пятое соответственно Ивану Дробышеву (СОШ №4) и Максиму Башкирову («Башкирский архитектурно-строительный колледж»). Торжественная часть праздника завершилась общим хороводом волшебников, их свит и гостей мероприятия, а также зажжением главной елки. Игры, конкурсы, танцы, катание с гор и фотографирование у ледяных скульптур продолжались до самого вечера.

С наступлением темноты жителей Благовещенска ждало еще одно чудо — на центральной улице на столбах зажглась световая иллюминация в форме герба района, сообщила корреспондент газеты «Панорама» Любовь Белова.