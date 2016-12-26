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26 декабря Понедельник

Уфа   °

Союз журналистов Башкирии скорбит в связи с трагической гибелью коллег

ОБЩЕСТВО

Союз журналистов Башкирии скорбит в связи с трагической гибелью коллег Фото: Олег Яровиков

Союз журналистов Башкирии скорбит в связи с трагической гибелью коллег Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ранним утром 25 декабря мир узнал о большой трагедии в России: гибели лайнера ТУ-154 с десятками пассажиров на борту. В печальном списке девять сотрудников российских телекомпаний: НТВ (Михаил Лужецкий, Евгений Толстов и Олег Пестов), «Звезда» (Павел Обухов, Александр Саратов и Валерий Ижевский) и «Первый канал» (Вадим Денисов, Александр Сойдов и Дмитрий Иванов).

Председатель Союза журналистов республики Артур Давлетбаков, Башкортостанское региональное отделение Союза журналистов России выражает самые искренние соболезнования родным и близким коллег, погибших в авиакатастрофе. «У настоящего горя нет слов. Поэтому мы скорбим вместе со всей страной. Это невосполнимая потеря для всего российского журналистского сообщества».

По данным Минобороны, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 68 артистов ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Самолет, по сведениям источника в силовых структурах, упал в Черное море приблизительно в пяти километрах от берега, ближе к Анапе. Лайнер пропал с экранов радаров ранним утром 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Как известно, воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию, где артисты готовились поздравить военнослужащих с новогодними праздниками.

Теги: день траура
 
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