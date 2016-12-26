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26 декабря Понедельник

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В Башкирии насчитывается 23 тысячи «официальных» безработных

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии насчитывается 23 тысячи «официальных» безработных Фото: Олег Яровиков

В Башкирии насчитывается 23 тысячи «официальных» безработных Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На сегодняшний день в Башкортостане насчитывается свыше 23,1 тысячи официально зарегистрированных безработных и около 31,9 тысячи вакантных мест.

Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,15 процента, сообщили агентству «Башинформ» в службе занятости.

Для сравнения: к 1 января 2016 года в республике насчитывалось 26 тысяч безработных и почти 23,2 тысячи вакансий.

Теги: рынок труда,занятость населения
 
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