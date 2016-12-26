В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура Фото: Олег Яровиков В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае. В день траура на всей территории страны приспущены Государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи. Глава государства выразил самые искренние соболезнования семьям погибших в результате авиационной катастрофы над Черным морем.

Правительство сформировало комиссию, которую возглавил министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано всё для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших.

В результате катастрофы самолета Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. Самолет Министерства обороны РФ пропал с радаров через две минуты после вылета из Адлера. Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека — военнослужащие ВС РФ, а также артисты ансамбля имени Александрова, девять представителей российских СМИ и Елизавета Глинка (доктор Лиза). Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.

В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия: 8-800-100-18-86.