В Уфе топ-менеджеры банка ВТБ встретились с башкирскими акционерами

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе представители банка ВТБ встретились с башкирскими акционерами. По данным пресс-службы банка, в республике проживают 1,6 тысячи акционеров. В рамках семинара руководители озвучили финансовые результаты деятельности и рассказали о налоговых льготах частным инвесторам. Практическую пользу участники семинара могли извлечь из обзора макроэкономических тенденций и актуальных идей инвестирования от финансового аналитика Станислава Клещева. Руководитель службы по работе с акционерами Владимир Хоткин рассказал о роли Консультационного совета акционеров, который имеет высокий статус. Акционеры выбирают в совет своих представителей, причем предложить свою кандидатуру может акционер, владеющий любым пакетом акций. Миноритарные акционеры также работают в составе наблюдательного совета и ревизионной комиссии. «Миноритарии захотели управлять бизнесом и контролировать его, и мы пошли навстречу», — объяснил Владимир Хоткин. По данным директора Управления по работе с инвесторами банка ВТБ Наталии Долговой, по итогам 2016 года банк планирует выйти на уровень чистой прибыли около 50 млрд рублей. Предположительно, по итогам года банк выплатит своим акционерам 18 млрд рублей дивидендов. В следующие три года «кредитование клиентов будет восстанавливаться, но темпы роста будут более скромными, чем в прежние, дорецессионные годы. Группа ВТБ ожидает в 2017 — 2019 годах рост кредитования юридических лиц в среднем на восемь процентов и несколько более высокие темпы роста кредитования физических лиц. «Мы будем расти на уровне с рынком в корпоративном бизнесе и быстрее рынка — в розничном бизнесе», — добавила Наталия Долгова.