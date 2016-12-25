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25 декабря Воскресенье

Уфа   °

«Уфа-Алиса» ожидаемо уступила фавориту из Краснодара

СПОРТ

«Уфа-Алиса» ожидаемо уступила фавориту из Краснодара

Фото: Дмитрий Слезин

«Уфа-Алиса» ожидаемо уступила фавориту из Краснодара

Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В уфимском спорткомплексе «Приозёрный» завершился последний в 2016 году матч чемпионата женской российской гандбольной Суперлиги.

«Уфа-Алиса» уступила фавориту — краснодарской «Кубани» под руководством тренера сборной России Евгения Трефилова. Счёт — 37:19 (18:9).

В составе гостей самой результативной была игравшая в уфимской команде с 2004 по 2008 годы Виктория Жилинскайте — 9 мячей. У уфимок 7 мячей в активе Екатерины Бобиной.

Чемпионат команды продолжат в январе 2017 года.

Теги: Гандбол,женская Суперлига России
 
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