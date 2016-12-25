В Уфе прошла встреча героев с будущими моряками

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфимском филиале Московской Академии водного транспорта прошел Урок мужества. На встречу с курсантами прибыли Герои России — заслуженные военные летчики генерал-майор авиации Риф Сахабутдинов и полковник авиации Владимир Алимов.

Собравшиеся посетили музей военно-морской академии. Хранитель истории Ринат Иксанов подробно рассказал гостям и курсантам о создании музея, об экспонатах, пропитанных боевым духом. Он напомнил историю становления ВМФ России, рассказал о достижениях поисковых работ.

Урок мужества продолжился в актовом зале академии. Послушать рассказ о боевых подвигах героев собрались двести молодых парней и девушек в курсантской форме, а также кадеты Уфимской школы-интерната с первоначальной летной подготовки имени дважды героя Советского Союза Мусы Гареева и Башкирского кадетского корпуса Приволжского Федерального округа имени героя России А.В.Доставалова из города Ишимбая.

Молодые люди внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы. Многие парни в завершении встречи изъявили желание служить в морской авиации.

В конце вечера состоялся праздничный концерт, организованный силами преподавательского состава и курсантами академии. Как сообщил член Союза журналистов РБ и РФ Рустам Галлямов, такие встречи необходимы, чтобы на основе героических примеров молодежь училась любить свою Родину и проявляла готовность ее защитить.