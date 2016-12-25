В Уфе на проспекте Октября частично ввели ограничение скорости

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе на некоторых участках проезжих частей с 24 декабря ввели ограничение скоростного режима до 40 км/ч. Такая мера принята в целях безопасности дорожного движения и предупреждения ДТП, поясняет пресс-служба столичной администрации.

Городскими службами установлены соответствующие дорожные знаки на проспекте Октября от ул. Шафиева до ул. Кольская в направлении с юга на север, а также на участке от дома №151 до ул. Чудинова в направлении с севера на юг.

Скорость ограничена и на ул. Перспективная на отрезке, ограниченном от ул. Вологодская до Максимовского поворота и в обратном направлении. Внимательнее надо быть и на ул. Сипайловская от развязки с ул. Жукова в сторону ТЦ «Планета». Сбросить скорость следует на ул. Лесотехникума от дома №44 до ул. Энтузиастов. Уже традиционным стало ограничение на ул. Сельская Богородская от ТЭЦ №2 до ул. Жукова в обоих направлениях. Знаки висят и на автодороге Уфа-Затон в обоих направлениях.