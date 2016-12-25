В Уфе наметили пути развития трехуровневой системы исламского образования Фото: автор В Уфе наметили пути развития трехуровневой системы исламского образования Фото: автор

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе состоялось обсуждение дальнейшего развития трехуровневой системы отечественного исламского образования. Практическое воплощение идей рассмотрели в ходе методического семинара на базе Российского исламского университета ЦДУМ России.

Как отмечает научный сотрудник МНИЦ РМО БГПУ, кандидат философских наук Зуфар Тимербулатов, собравшиеся поддержали мнение директора медресе им.Марьям Султановой Ильдара Малахова о необходимости разработки в самом ближайшем будущем унифицированной программы обучения шакирдов во всех учебных заведениях Башкортостана такого типа. Сегодня каждое духовное учреждение среднего профессионального образования строит свои учебные планы, исходя из собственного видения задач и возможностей. Это, по мнению экспертов, не способствует повышению качества обучения.

Как подчеркнул в конце методического семинара его модератор, проректор РИУ ЦДУМ России, профессор Ринат Калимуллин, развитие трехуровневой системы отечественного мусульманского образования должно способствовать повышению профессионального уровня наших имамов, чтобы ислам мог стать надежным партнером государства в его экономическом и социальном процветании, в нравственном воспитании граждан.