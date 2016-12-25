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25 декабря Воскресенье

Уфа   °

«Уфа-Алиса» принимает претендентов на медали

СПОРТ

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 25 декабря, гандбольный клуб «Уфа-Алиса» проведёт заключительный в 2016 году матч в чемпионате женской Суперлиги России.

Соперником уфимок на домашней площадке будут гости из краснодарской «Кубани». Тренер сборной России Евгений Трефилов привезёт в Уфу нескольких своих подопечных из главной команды страны.

На сегодняшний день краснодарские гандболистки на четвёртом месте с 12 очками. Уфимки очков не имеют и замыкают турнирную таблицу.

Начало поединка в «Приозерном» по адресу ул.Бикбая, 13, в 12 часов уфимского времени.

Теги: Гандбол,женская Суперлига РФ
 
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