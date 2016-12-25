Западные христиане отмечают Рождество Фото: автор Западные христиане отмечают Рождество Фото: автор

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

25 декабря западные христиане отмечают Рождество Христово. Это один из важнейших государственных праздников в более чем ста странах мира.

Первые сведения о праздновании Рождества относятся к IV веку. По одной из современных гипотез, выбор даты произошел по причине одновременного празднования ранними христианами Боговоплощения (зачатия Христа) и Пасхи. В результате прибавления к этой дате (25 марта) девяти месяцев, Рождество пришлось на день зимнего солнцестояния.

Праздник Рождества Христова имеет пять дней предпразднества (с 20 по 24 декабря) и шесть дней постпразднества. В канун праздника (24 декабря) соблюдается особо строгий пост, получивший название сочельникa.

В XIII веке, во времена святого Франциска Ассизского, появился обычай выставлять в храмах для поклонения ясли, в которые помещалась фигурка Младенца Иисуса. Со временем ясли стали ставить перед Рождеством не только в храмах, но и в домах. Главная же традиция праздника — устанавливать дома наряженное дерево ели.

В католических странах известен обычай колядования — хождения по домам детей и молодежи с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ колядующие получали подарки — колбасу, жареные каштаны, фрукты, яйца, пирожки, сладости. Скупых хозяев высмеивали и грозили им бедами. Этот обычай неоднократно осуждался церковными властями как языческий, и постепенно с колядками стали ходить только к родственникам, соседям или близким друзьям.

В Уфе праздничная литургия традиционно проходит в лютеранской кирхе.Наряду с лютеранами и католиками Рождество сегодня отмечают и ряд православных церквей, принявших в 20-х годах прошлого века новоюлианский календарь. В их числе православные церкви Болгарии, Греции, Кипра и Румынии. В Башкортостане Рождество по традициям Болгарской православной церкви отмечают представители Общества дружбы «Башкортостан — Болгария».