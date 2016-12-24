Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.85 ↓

EUR 63.54 ↑

24 декабря Суббота

Уфа   °

Инфляция, Трамп, допинговый скандал — главные события для россиян

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Рост цен, победа Дональда Трампа на выборах главы США, допинговый скандал — стали главными событиями для жителей России, по версии «Левада-центра». 30 процентов опрошенных назвали главным событием года обесценивание денег. Для 28 процентов респондентов самым важным стали президентские выборы в США. На третьем месте оказались Олимпийские игры и допинговые скандалы — по 23 процента. На четвертом – военный конфликт в Сирии — 22 процента. Следом идет гибель детей в карельском озере — 20 процентов. Скандал с панамаским офшором стал важным для 1 процента опрошенных. Встречу Патриарха РПЦ и Папы Римского отметили 5 процентов, столько же внимания привлек суд над Надеждой Савченко.

Эксперты «Левада-центра» уточняют, что опрос был сделан до таких происшествий, как массовое отравление настойкой «Боярышника» и убийства российского посла в Турции.

Теги: опросы,новый год,итоги,левада
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть