В Уфе полицейские и автоинспекторы помогли пожарным тушить склад текстиля
УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе утром в субботу, 24 декабря, около 5.00 в полицию сообщили о пожаре в Октябрьском районе города. Загорелся склад на улице Трамвайной – это одноэтажная кирпичная постройка длиной около 250 м, в которой хранились текстильные изделия. Полицейские, в том числе подразделения автоинспекции, прибыли к месту происшествия, чтобы в случае необходимости обеспечить беспрепятственный проезд пожарной спецтехнику и установить причины возгорания, сообщили в МВД по РБ.