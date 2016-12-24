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24 декабря Суббота

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Площадь тепличного комплекса в Буздякском районе до 2020 года увеличится в два раза

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Площадь тепличного комплекса в Буздякском районе до 2020 года увеличится в два раза

Фото: пресс-служба Главы РБ

Площадь тепличного комплекса в Буздякском районе до 2020 года увеличится в два раза

Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

24 декабря в ходе рабочей поездки в Буздякский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с ходом очередного этапа строительства тепличного комплекса фермера Фавиля Хабибрахманова.

По словам заместителя главы хозяйства Шафоат Хабибрахмановой, в течение ближайших трёх-четырёх лет площади для выращивания овощных культур планируется увеличить в два раза. Годовой объём выпуска продукции составит 9-11 тысяч тонн. При этом будет дополнительно создано до 150 новых рабочих мест.

На сегодняшний день в четыре этапа построен тепличный комплекс общей производственной площадью 6 га. Объём инвестиций составил 1,1 млрд рублей. В районе появилось 70 новых рабочих мест.

Комплекс оснащен современным технологическим оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом. Огурцы выращиваются на основе малообъемной технологии с применением электродосвечивания. Это позволяет выращивать продукцию круглый год, достигая урожайности 100-120 кг с 1 кв. м.

Только в этом году произведено 4,8 тысячи тонн огурцов. Кроме того, в хозяйстве выращивают зелень (петрушка, укроп, базилик) и салат листовой. Продукции комплекса присвоен знак «Продукт Башкортостана».

Рустэм Хамитов обсудил с руководством КФХ перспективы развития тепличного хозяйства и растениеводства открытого грунта. Шафоат Хабибрахманова сообщила, что в планах – выращивание томатов, болгарского перца, баклажанов, а также выпуск продукции животноводства.

Руководитель региона высоко оценил деятельность хозяйства, отметив, что агропромышленному комплексу сегодня необходимо опираться на передовые технологии и разработки, иначе сложно добиться высоких урожаев и, соответственно, рентабельности производства.

Теги: сельское хозяйство,глава рб
 
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