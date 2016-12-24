На пожаре на салаватском заводе пострадал один рабочий — СКР

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

СКР по республике проводит доследственную проверку по факту получения травм на производстве в башкирском городе Салавате. На агрегате одного из цехов нефтехимического концерна 23 декабря произошел пожар. В результате ЧП пострадал один рабочий, а не трое, как ранее сообщали СМИ. Пострадавшему оказана медицинская помощь, о госпитализации не говорится.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, также будет дана оценка действиям сотрудников, ответственных за технику безопасности, информирует релиз правоохранительного ведомства.