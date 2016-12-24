В Башкирии столкнулись «Дэу Нексия» и «четверка»: четверо пострадавших Фото: УГИБДД МВД по РБ В Башкирии столкнулись «Дэу Нексия» и «четверка»: четверо пострадавших Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Бакалинском районе Башкирии столкнулись «Дэу Нексия» и «четверка». ДТП произошло на дороге Кушнаренково – Чекмагуш – Бакалы. 58-летний местный житель за рулем ВАЗ-2104, поворачивая направо, не предоставил преимущество «Дэу Нексии». Автомобили оказались в кюветах по обе стороны проезжей части. В результате аварии 56-летний водитель «Нексии» и его 54-летняя пассажирка госпитализированы. Также в больницу попала 25-летняя пассажирка и водитель «Жигулей».

Всего за минувшие сутки в семи ДТП травмы получили 11 человек. Погибших нет. Автоинспекторами задержаны 88 пьяных водителей, сообщили в УГИБДД МВД по РБ.