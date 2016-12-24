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Уфа   °

В Уфе предпринимателям больше не нужно согласовывать рекламные вывески с городскими властями

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимским предпринимателям больше не придется согласовывать рекламные вывески с городскими властями, сообщает РБК-Уфа. Горсовет Уфы отменил полномочия, которыми наделил в 2011 году муниципальные предприятия «Городская реклама» и «Центр городского дизайна». Первое проверяло техническое состояние конструкций, второе – содержание и вид рекламного сообщения. Пересмотр основан на результатах прокурорской проверки: выяснилось, что вышеуказанные требования не соответствуют федеральному законодательству. Также «завышенными» оказались требования к владельцам конструкций содержать территорию вокруг них и бесплатно размещать социальную рекламу. Представители прокуратуры заявили, что исполнение приведенных в норму законом будет проверяться.

Теги: реклама,законы
 
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