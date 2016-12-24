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Гусиным пухом из Башкирии набьют итальянские перины

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Гусиным пухом из Башкирии набьют итальянские перины Фото: открытый источник

Гусиным пухом из Башкирии набьют итальянские перины Фото: открытый источник

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Итальянское предприятие, изготавливающее постельные принадлежности, закупило сырье в Башкирии. Фирма «Башкирский гусь» отправила в Европу 7 тонн оригинального перо-пухового материала. Сырье получено по промышленным технологиям и готово к набивке. Отправляемую автотранспортом партию досмотрели инспекторы Россельхознадзора. Пуховый материал прошел дезинфекцию – обработку потоком пара при температуре выше 1200 градусов в течение одного часа. На продукцию выдан международный ветеринарный сертификат и сертификат ЕС, сообщили в региональном управлении ведомства.

Теги: экспорт,гусеводство,россельхознадзор
 
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