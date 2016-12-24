В Уфе вспоминали доблесть красноармейцев в отражении «Зимней грозы» Фото: Поисковое движение России в РБ





В Уфе вспоминали доблесть красноармейцев в отражении «Зимней грозы» Фото: Поисковое движение России в РБ

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе накануне прошли мероприятия, посвященные отражению немецкого наступления под Сталинградом 12-23 декабря 1942 года. Организаторами выступили Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи республики, музей Боевой Славы, региональные отделения Поискового движения России и Российского военно-исторического общества. Участие в памятной встрече принял также депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.

«Операция «Зимняя гроза» — это попытка немецких войск деблокировать 6-ю армию Фридриха Паулюса в районе Сталинграда. Началась она 12 декабря 1942 года. На острие атакующих Красную Армию частей находились три танковые дивизии 4-й армии Гота. Наступление немцев было остановлено на реке Мышкова, до Сталинграда им оставалось 35 км. Уже 24 декабря наши войска перешли в контрнаступление и вернули утерянные позиции», — рассказал член Общественной палаты РБ, председатель Совета местного отделения Поискового движения России Владимир Волков.

Памятные мероприятия начались в уфимском парке Победы с возложения представителями поисковых отрядов и гостей цветов к Вечному огню. Затем собравшиеся переместились в здание музея Боевой Славы, где была организована выставка находок поисковиков. В основу экспозиции легли фрагменты немецкой бронетехники, использовавшейся в наступлении «Зимняя гроза».

В завершении памятных мероприятий генерал-майор Владимир Трофимов вручил поисковикам медали и знаки Министерства обороны Российской Федерации за вклад в увековечение памяти погибших при защите Отечества.