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В Башкирии за неполный год от отравлений умерли почти 500 человек

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В Башкирии за неполный год от отравлений умерли почти 500 человек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии за неполный год от отравлений умерли почти 500 человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане за январь-ноябрь текущего года от отравлений умерли 498 человек, сообщает Роспотребнадзор по республике. Общее число людей, получивших острое отравление — 3001. От употребления спиртосодержащих жидкостей погибли 147 человек, 67 умерли от лекарственных препаратов (в их числе один ребенок и двое подростков), от наркотиков скончались 43 человека, в пожарах угарным газом отравились 93 пострадавших (13 детей и один подросток).

Показатель смертности от отравлений в республике составил 12,2 на 100 тысяч населения. В прошлом году показатель был — 11. Впереди печальной статистики — Кармаскалинский, Чишминский, Белорецкий, Ишимбайский и Янаульский районы.

Теги: отравления,Роспотребнадзор,статистика
 
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