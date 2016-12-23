Владимир Путин отлично знает историю Башкирии - мнение Фото: сайт Президента России Владимир Путин отлично знает историю Башкирии - мнение Фото: сайт Президента России

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

«Владимир Путин отлично знает историю народа нашей республики. Мы благодарны ему за это», — прокомментировал председатель Исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов ответ Президента России на вопрос журналиста из Уфы в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

Амир Ишемгулов отметил, что историки считают башкир первоклассными воинами, которые беспрекословно выполняют приказы, не жалея жизни.

«В Челябинской области мы в этом году поставили памятник четырем башкирским полкам, которые воевали в Отечественную войну 1812 года. Все они достигли больших успехов. В Великой Отечественной войне большую известность приобрела 112-я Башкавдивизия. Если же сегодня возникнет необходимость защитить Отечество, наш народ не раздумывая встанет в первые ряды», — считает председатель Исполкома Всемирного курултая башкир.