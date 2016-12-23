В 30-е годы прошлого века сельские жители Башкирии имели доступ к библиотекам Москвы и Ленинграда Фото: Книжная палата РБ В 30-е годы прошлого века сельские жители Башкирии имели доступ к библиотекам Москвы и Ленинграда Фото: Книжная палата РБ

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирской республиканской библиотеке более десяти лет собирают старинные книги со всего мира. В фонде библиотеки имеется книга, написанная 700 лет назад, сообщает газета «Красная Башкирия» в декабре 1936 года. Каким образом читатели сельской библиотеки получали доступ к фондам библиотек Москвы и Ленинграда и почему не востребована литература на языках национальностей Союза, выяснило издание. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить с материалами из Архива печати республики.

«Больше десяти лет собирает Башкирская республиканская библиотека старинные, редкие книги», — говорится в публикации газеты. К 1936 году фонд библиотеки насчитывал 20 тысяч таких изданий на арабском, тюркском, иранском языках, привезенных из Турции, Персии, Индии, Аравии, Египта. Среди недавно приобретенных редких книг была рукопись «Алькоран о Магомете или закон турецкий», переведенная с арабского на русский язык по специальному указу сановников Санкт-Петербурга в 1716 году. Большой интерес представляла богато иллюстрированная, напечатанная в 1849 году в Бомбее книга древнего иранского писателя Фирдауси «Шах-Наме». Самая старая книга, имеющаяся в фонде библиотеки — философское сочинение Али-Мин-Музафара на арабском языке, была написана 700 лет назад!

Ранее в газете сообщалось, что при Государственной научной библиотеке республики открылся библиотечный абонемент для обслуживания городских и сельских библиотек. Это было сделано в связи с тем, что библиотеки небольших городов и деревень недостаточно укомплектованы и не могли удовлетворить запросы всех своих читателей. Межбиблиотечный абонемент позволял городским и сельским библиотекам, при отсутствии требуемой книги в научной библиотеке республики затребовать ее из библиотек Москвы и Ленинграда. Районные библиотеки получали книги по почте бесплатно.

Также в уфимской научной библиотеке была литература на иностранных языках и языках национальностей Союза. В газете отмечается, что значительная часть книг на английском, немецком, французском, латышском, чувашском, марийском и еврейском языках остается неиспользованной. Совсем не востребована литература на эстонском, финском, карельском, мордовском, армянском, цыганском, удмуртском языках, языках северных народностей. «Нет сомнения, что в Уфе имеются представители указанных национальностей. Нужно приблизить к ним литературу на родном языке», — уверены в издании.

Справка. В Башкирии первой государственной библиотекой стала губернская публичная библиотека, открытая в 1836 году при Дворянском собрании. В 1921 году в Уфе заработала Центральная научная библиотека БАССР, в состав которой позже вошли Центральная мусульманская библиотека и Центральная массовая библиотека имени М. Горького. В 1936 году она получила статус республиканской. В 1960 году библиотеке было присвоено имя Н.К. Крупской. В 1992 году ее преобразовали в Национальную библиотеку Республики Башкортостан имени Ахмет-Заки Валиди.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.