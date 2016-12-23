Зрительское голосование определило еще одну финалистку фестиваля «Йэшлек-шоу 2016»

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Зрительское голосование определило еще одну финалистку Республиканского молодежного фестиваля «Йэшлек-шоу 2016». В финал проекта благодаря народному голосованию посчастливилось попасть Альбине Давлеткильдиной. Увидеть ее в проекте захотели 1500 человек.

Отбор жюри в финальный этап уже прошли Динислам Сафин, Ильзира Кудашева, Денис Ильчибаев, Алина Калимуллина, Азалия Тукумбетова, Арслан Хайбуллин, Ляйсан Аминева, Саит Саитгалин, Гальсар Байгускарова, группа «Матур кыззар», Гульдария Гиззатуллина, Зульфия Хафизова, Зульхиза Акбулатова. В этом году за главный приз будут бороться не только конкурсанты, но и их наставники, звезды эстрады: Ильнур Рамазанов, Тагир Асадуллин, Ямиль Баймурзин, Айгуль Аминева, Зилия Бахтиева, МС Баш, Nail BashStyle, DJ Khan, Rnt.

Гала-концерт фестиваля «Йэшлек шоу-2016» состоится 25 декабря в Башгосфилармонии. В этом году отборочный тур конкурса объединил самых ярких молодых артистов из Салаватского, Бурзянского, Зилаирского, Абзелиловского, Баймакского, Ишимбайского, Кугарчинского районов, городов Сибай, Уфа и Челябинской области.

Учредителями музыкального проекта являются Министерство культуры Башкортостана, Республиканский центр народного творчества. Организатор фестиваля — Центр содействия культуре Республики Башкортостан. Дополнительная информация по телефону: 8-927-333-17-17.