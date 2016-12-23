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23 декабря Пятница

Уфа   °

В Уфе рождественский караван «Кока-Колы» проедет по главным улицам города

ОБЩЕСТВО

В Уфе рождественский караван «Кока-Колы» проедет по главным улицам города Фото: открытый источник

В Уфе рождественский караван «Кока-Колы» проедет по главным улицам города Фото: открытый источник

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфу 24 декабря прибудет традиционный благотворительный «Рождественский караван Coca-Cola». Колонна красных грузовиков с Санта-Клаусами проедет по главным улицам города, отправившись в 15 часов от ДК «Машиностроитель». Караван завезет подарки в детский дом №1 и сделает остановки возле основных ледовых городков. Как сообщили в городской администрации, в 17 часов праздничный кортеж остановится у ёлки на площади имени Ленина, в 18 ч. — в парке «Кашкадан» в Сипайлово, в 19 ч. — в этнопарке «Ватан» на Телецентре, в 20.20 — возле кинотеатра «Орион» в Деме.

В этом году большое путешествие «Рождественского каравана Coca-Cola» по России продлится до 13 января 2017 года. В пути красные грузовики сделают более 150 остановок в социальных учреждениях и на городских ёлках в 65 городах — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Теги: благотворительность,Новый год
 
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