Уфимский авиационный университет в национальном рейтинге востребованности занимает 27 строчку среди 132 инженерных вузов Фото: Олег Яровиков Уфимский авиационный университет в национальном рейтинге востребованности занимает 27 строчку среди 132 инженерных вузов Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимский государственный авиационный технический университет занял 27 строчку в Национальном рейтинге вузов РФ, который показывает их востребованность со стороны российской экономики. Рейтинг был представлен проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».

В исследование вошли 446 вузов из 82 регионов. Оценка проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, и востребованность научно-исследовательского продукта (методика). Подобная трехсторонняя оценка показывает потребителям услуг высшей школы, каковы шансы получить подготовку, обеспечивающую конкурентоспособность на рынке труда, а также демонстрирует эффективность привлечения вуза к решению задач развития организаций, секторов экономики и территорий.

В рейтинг вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего образования. Среди них 132 инженерных вуза, 89 классических университетов, 57 сельскохозяйственных, 53 из сферы управления, 68 гуманитарных и 47 медицинских. В исследование не были включены филиалы, высшие духовные учебные заведения, вузы сферы культуры и военного профиля.

Заняв 27-е место из 132 технических вузов, УГАТУ находится в лидерах по доле выпускников, получивших направление на работу. Данный показатель в университете составляет 94 процента. Это выше, чем у МИФИ, занявшего первую строчку рейтинга, где трудоустраивается 87 процентов выпускников. Доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов в УГАТУ составляет 15 процентов (в МИФИ — 32,2), индекс цитирования научных трудов сотрудников Уфимского авиационного университета — 16 (МИФИ — 39). УГНТУ в рейтинге занимает 46 позицию.