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Уфа   °

В центре Уфы задержали торговцев насваем

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В центре Уфы задержали торговцев насваем. Двое выходцев из одной из стран СНГ торговали жевательной смесью неподалеку от остановки «Центральный рынок». При обыске полицейские изъяли у молодых людей более 300 пакетиков с зельем. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Основным компонентом для изготовления насвая является махорка или табак. Добавляют в смесь также ядовитую гашеную известь, золу, верблюжий навоз, а чаще — куриный помет. Люди, употребляющие это вещество, больше остальных подвержены риску рака ротовой полости и гортани.

Теги: наркотики
 
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