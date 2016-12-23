УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В центре Уфы задержали торговцев насваем. Двое выходцев из одной из стран СНГ торговали жевательной смесью неподалеку от остановки «Центральный рынок». При обыске полицейские изъяли у молодых людей более 300 пакетиков с зельем. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Основным компонентом для изготовления насвая является махорка или табак. Добавляют в смесь также ядовитую гашеную известь, золу, верблюжий навоз, а чаще — куриный помет. Люди, употребляющие это вещество, больше остальных подвержены риску рака ротовой полости и гортани.