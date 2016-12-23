В Башкирии в аварии на сельской дороге пострадали пять человек Фото: Управление ГИБДД МВД по РБ В Башкирии в аварии на сельской дороге пострадали пять человек Фото: Управление ГИБДД МВД по РБ

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в аварии на сельской дороге пострадали пять человек. ДТП произошло в селе Толбазы Аургазинского района. Неустановленный водитель за рулем «Волги» на перекрестке улиц Тукаева и Ибрагимова не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина». После этого «Лада» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со «Шкодой Фабия». В результате аварии 54-летний водитель отечественного автомобиля госпитализирован. Его пассажиры, мужчины 63 и 42 лет, получили травмы. 29-летний водитель «Шкоды» и его пассажир, 58-летняя жительница Давлекановского района, также обратились за медицинской помощью.

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, за минувшие сутки на дорогах зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести. За это же время сотрудниками ГИБДД пресечено более 2,5 тысячи нарушений ПДД. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 55 водителей.