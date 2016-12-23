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23 декабря Пятница

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Уфимские спасатели получили награды Горсовета

ОБЩЕСТВО

Уфимские спасатели получили награды Горсовета

Фото: пресс-служба Горсовета Уфы

Уфимские спасатели получили награды Горсовета

Фото: пресс-служба Горсовета Уфы

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе наградили спасателей, отличившихся при исполнении своего долга. Почетные грамоты вручил председатель Горсовета Валерий Трофимов. Награждение прошло накануне в Городском культурно-досуговом центре на торжественном вечере, посвященном празднованию Дня спасателя России.

Приветствуя собравшихся в зале спасателей, Валерий Трофимов отметил, что о профессии спасателя принято говорить с особым уважением.

«Это даже не профессия, это призвание помогать людям в самых сложных ситуациях, рискуя собственной жизнью», — сказал председатель Горсовета.

Вместе с Валерием Трофимовым спасателей награждали заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Марат Магадеев, первый заместитель председателя Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов и другие почетные гости.

Официальная часть продолжилась концертом. Многие эстрадные номера работники МЧС подготовили своими силами. Также выступили профессиональные творческие коллективы, как взрослые, так и детские, сообщили в пресс-службе Горсовета.

Теги: награждения,профессиональные праздники,Горсовет Уфы
 
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