Уфимские спасатели получили награды Горсовета Фото: пресс-служба Горсовета Уфы



















Уфимские спасатели получили награды Горсовета Фото: пресс-служба Горсовета Уфы

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе наградили спасателей, отличившихся при исполнении своего долга. Почетные грамоты вручил председатель Горсовета Валерий Трофимов. Награждение прошло накануне в Городском культурно-досуговом центре на торжественном вечере, посвященном празднованию Дня спасателя России.

Приветствуя собравшихся в зале спасателей, Валерий Трофимов отметил, что о профессии спасателя принято говорить с особым уважением.

«Это даже не профессия, это призвание помогать людям в самых сложных ситуациях, рискуя собственной жизнью», — сказал председатель Горсовета.

Вместе с Валерием Трофимовым спасателей награждали заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Марат Магадеев, первый заместитель председателя Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов и другие почетные гости.

Официальная часть продолжилась концертом. Многие эстрадные номера работники МЧС подготовили своими силами. Также выступили профессиональные творческие коллективы, как взрослые, так и детские, сообщили в пресс-службе Горсовета.