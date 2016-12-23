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23 декабря Пятница

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Хоккейная молодежная сборная России в преддверии чемпионата мира-2017 всухую уступила шведам

СПОРТ

Хоккейная молодежная сборная России в преддверии чемпионата мира-2017 всухую уступила шведам Фото: Дмитрий Слезин

Хоккейная молодежная сборная России в преддверии чемпионата мира-2017 всухую уступила шведам Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Молодежная сборная России по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира-2017 провела заключительный выставочный матч со сверстниками из Швеции. Встреча закончилась победой шведов со счетом 4:0.

В составе россиян в одной тройке сыграли уфимцы Михаил Воробьёв и Кирилл Капризов.

Первый матч на молодежном чемпионате мира-2017 сборная России U20 проведет со сверстниками из Канады 27 декабря. Начало игры — в четыре часа утра по московскому времени.

Теги: хоккей,молодежная сборная России
 
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