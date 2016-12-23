Уфимский «Толпар» уступил «Кузнецким медведям» на последней минуте Фото: Дмитрий Слезин
Уфимский «Толпар» уступил «Кузнецким медведям» на последней минуте
Уфимский «Толпар» уступил «Кузнецким медведям» на последней минуте Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Уфимский «Толпар» проиграл в Новокузнецке в повторном матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги «Кузнецким медведям» — 3:4. Решающий гол уфимцы пропустили за 26 секунд до конца основного времени.
Уфимцы на восьмом месте, но преследователи провели на несколько матчей меньше.
25 декабря «Толпар» сыграет в Новосибирске с «Сибирскими снайперами».