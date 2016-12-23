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23 декабря Пятница

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В Башкирии опубликован график доставки пенсионерам единовременной выплаты

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии опубликован график доставки пенсионерам единовременной выплаты Фото: Андрей Старостин

В Башкирии опубликован график доставки пенсионерам единовременной выплаты Фото: Андрей Старостин

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике опубликован график доставки Почтой России единовременной выплаты пенсионерам в размере пяти тысяч рублей.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь тем, у кого дата доставки пенсии на дом приходится на период с 13 по 23 января. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата в размере пяти тысяч рублей будет произведена с 24 по 28 января также с доставкой на дом. Об этом пенсионеры были проинформированы через квитанции к поручениям при доставке пенсии в декабре, пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Башкортостану.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении, в участке доставки по 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

По всем возникающим вопросам пенсионеры могут обращаться по телефону в свое отделение почтовой связи либо в участок доставки пенсии. Узнать контакты своего отделения можно на официальном сайте Почты России www.pochta.ru/offices.

На сегодняшний день более 500 тысяч пенсионеров Башкортостана получают пенсию с помощью Почты России. Остальные 659 тысяч пенсионеров по линии Пенсионного фонда получают пенсии через кредитные организации, перечисление которым планируется осуществить 12 января 2017 года.

Теги: пенсии,выплата
 
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